Курсы криптовалют к доллару на 18 декабря 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 18 декабря 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $2,736.64. Сегодня актив торгуется на уровне $106,405.92858221*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0202 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 18 декабря 2024 года составляет $0.28551845*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $165.61. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,937.63005519*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0312. На данный момент актив торгуется на уровне $0.58886139*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0005. Курс TUSD 18 декабря 2024 года составляет $1.00359327*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $5.50. Актив торгуется на уровне $124.10946049*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.60. Актуальная стоимость криптовалюты – $32.7640224*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0176. Криптовалюта сегодня стоит $2.60310106*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.01568. На данный момент актив торгуется на уровне $0.39716868*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.