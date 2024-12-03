Стоимость золота резко выросла до очередного рекорда в Казахстане

Официальная стоимость золота резко выросла в Казахстане до 44 478,91 тенге за грамм. Это очередной рекорд, который был достигнут после резкого падения. С цифрами ознакомились журналисты NUR.KZ.
В конце октября этого года стоимость золота выросла до исторического максимума. Но до 44 тысяч тенге за грамм она так и не успела тогда достигнуть.
После победы Дональда Трампа на выборах президента США в первой половине ноября драгоценный металл и вовсе резко подешевел. Это падение объяснялось возросшим интересом инвесторов к другим активам – облигациям и доллару.
Но, несмотря на растущий курс американской валюты, золото "отвоевало" свои позиции и обновило очередной рекорд – по данным Национального банка РК, 3 декабря 2024 года его официальная стоимость в Казахстане составляет 44 478,91 тенге за один грамм.
Всего за один день драгоценный металл подорожал на 1,6%, за неделю – на 3,9%, за месяц – на 3,2%, а за год – на 47,1%. Ровно год назад его официальный курс составлял 30 247,41 тенге.
|Изменение стоимости золота в Казахстане за один грамм (тенге)
|Дата
|Стоимость
|Рост 3 декабря
|03.12.2024
|44 478,91
|–
|02.12.2024
|43 790,71
|1,6%
|26.11.2024
|42 799,75
|3,9%
|04.11.2024
|43 114,44
|3,2%
|04.12.2023
|30 247,41
|47,1%
|По данным национального банка РК
Но, несмотря на высокую доходность в этом году, эксперты советуют казахстанцам, желающим вложиться в золото, учитывать риски. Дело в том, что за резким ростом может последовать снижение стоимости на фоне активных продаж со стороны инвесторов, желающих обналичить прибыль.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2195460-stoimost-zolota-rezko-vyrosla-do-ocherednogo-rekorda-v-kazahstane/