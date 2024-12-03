Стоимость золота резко выросла до очередного рекорда в Казахстане

Официальная стоимость золота резко выросла в Казахстане до 44 478,91 тенге за грамм. Это очередной рекорд, который был достигнут после резкого падения. С цифрами ознакомились журналисты NUR.KZ.

В конце октября этого года стоимость золота выросла до исторического максимума. Но до 44 тысяч тенге за грамм она так и не успела тогда достигнуть.

После победы Дональда Трампа на выборах президента США в первой половине ноября драгоценный металл и вовсе резко подешевел. Это падение объяснялось возросшим интересом инвесторов к другим активам – облигациям и доллару.

Но, несмотря на растущий курс американской валюты, золото "отвоевало" свои позиции и обновило очередной рекорд – по данным Национального банка РК, 3 декабря 2024 года его официальная стоимость в Казахстане составляет 44 478,91 тенге за один грамм.

Всего за один день драгоценный металл подорожал на 1,6%, за неделю – на 3,9%, за месяц – на 3,2%, а за год – на 47,1%. Ровно год назад его официальный курс составлял 30 247,41 тенге.

Изменение стоимости золота в Казахстане за один грамм (тенге) Дата Стоимость Рост 3 декабря 03.12.2024 44 478,91 – 02.12.2024 43 790,71 1,6% 26.11.2024 42 799,75 3,9% 04.11.2024 43 114,44 3,2% 04.12.2023 30 247,41 47,1% По данным национального банка РК

Но, несмотря на высокую доходность в этом году, эксперты советуют казахстанцам, желающим вложиться в золото, учитывать риски. Дело в том, что за резким ростом может последовать снижение стоимости на фоне активных продаж со стороны инвесторов, желающих обналичить прибыль.