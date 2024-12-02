Падение тенге: стали известны итоги дневных торгов на бирже в Казахстане

Согласно итогам дневных торгов, прошедших сегодня, 2 декабря, средневзвешенный курс доллара составил более 524 тенге, рекордно повысившись, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

Курс доллара составил 524,58 тенге, повысившись на 12,06 тенге.

По информации на сайте Kurs.kz, доллар в казахстанских обменниках можно приобрести по следующим ценам:

в Алматы: покупка - 510,9-524 тенге, продажа - 525-530 тенге;

в Астане: покупка - 521-526 тенге, продажа - 531-538 тенге.

На странице обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка - 518-522 тенге, продажа - 526,1-530 тенге;

в Астане: покупка - 520-522 тенге, продажа - 527,5-530 тенге.

Напомним, сегодня министр нацэкономики ответил на вопрос о том, есть ли у правительства план действий в случае, если доллар будет стоить 600 тенге.

Также Нурлан Байбазаров назвал три ключевые причины, которые вызвали ослабление тенге. В октябре этого года Байбазаров также комментировал ситуацию с подорожанием доллара и отвечал на вопрос, не повлияет ли удорожание доллара это на цены.