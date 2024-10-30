Рекордная стоимость золота зафиксирована в Казахстане

Золото продолжает расти в цене. Теперь один грамм драгоценного металла в Казахстане стоит больше 43 тыс. тенге. Это очередной исторический рекорд. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Золото продолжает дорожать во всем мире. Недавно на фондовом рынке стоимость одной тройской унции (31,1 грамма) превысила 2 700 долларов. На этом фоне многие инвесторы рассматривают его в качестве актива, который спасет их сбережения.

Между тем по состоянию на 30 октября этот драгоценный металл побил новый рекорд и в Казахстане. Согласно официальному курсу Национального банка РК, один грамм золота теперь стоит 43 460 тенге. Это сразу на 44,61% больше, чем было годом ранее.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какой доход мог получить владелец золота, если бы он приобрел его еще год назад.

Изменение стоимости золота в Казахстане. Данные: Национальный банк РК

Между тем зарабатывать на золоте могут не только профессиональные инвесторы, но и рядовые казахстанцы. У них есть возможность приобрести в некоторых банках мерные слитки аффинированного золота весом от 5 до 100 граммов, а также продавать их.

При этом граждане могут также стать старателями и добывать золото самостоятельно, но для этого нужно приобрести лицензию – без нее добытчикам может грозить штраф или даже тюрьма.

Напомним, ранее также эксперты рассказывали о рисках инвестирования в золотые украшения. Гражданам, которые решат "зарабатывать" на ювелирных изделиях, следует помнить о всех опасностях, с которыми они, скорее всего, столкнутся в этой сфере.