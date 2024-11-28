Доллар подорожал до 520 тенге в Казахстане

На утро 28 ноября в некоторых казахстанских обменниках доллары продают по 520 тенге за единицу, при этом официальный курс пока даже не достиг 500 тенге, передает NUR.KZ.

Согласно актуальным на утро 28 ноября данным портала Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 500-513 тенге, продажа – 513-520 тенге;

в Астане: покупка – 506-509 тенге, продажа – 513-516 тенге.

Однако, как указано на сайте Национального банка РК, официальный курс доллара на утро 28 ноября составляет 499,55 тенге за единицу.

Согласно данным на странице обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Астане: покупка – 505-507,5 тенге, продажа – 513,25-515 тенге;

в Алматы: покупка – 507,75-510 тенге, продажа – 513,25-516 тенге.

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Отметим, вчера цена на доллары в казахстанских обменниках не превышала 508 тенге за единицу.

К слову, накануне в мажилисе возмутились словами главы Нацбанка о том, что "курс доллара – это просто цифра". Депутат мажилиса Елнур Бейсенбаев заявил, что это высказывание "игнорирует будущие финансовые последствия для граждан".

Добавим, что, несмотря на резкое подорожание доллара, эксперты считают, что не стоит просто хранить деньги в этой валюте.