Курс биткоина обновил очередной рекорд

Биткоин снова побил исторический рекорд. Стоимость одной монеты достигла 96 тыс. долларов на криптовалютной бирже. Подробности о ценах на криптовалюту читайте в материале NUR.KZ.
Еще вчера биткоин побил исторический рекорд цены – на криптовалютной бирже одна монета торговалась по цене в 94 тыс. долларов США, однако эти ценники продержались недолго.
Уже 21 ноября курс криптовалюты стремительно взлетел и превысил 96 тыс. долларов. Максимальная стоимость одной монеты, согласно данным Coindesk, на момент написания статьи достигла 96 579,70 доллара.
Таким образом, менее чем за сутки курс биткоина вырос на 2,57%. С начала месяца прирост составил более 36,49%. А если взять в учет прошлогоднюю стоимость криптовалюты, то окажется, что она подорожала сразу на 158,72% – тогда один биткоин стоил около 37 тыс. долларов.
Напомним, рост цен на биткоин эксперты связывают с победой Дональда Трампа на выборах США. Причина кроется в лояльном отношении политика к криптовалютам.
Ранее он заявлял, что в случае победы его команда сохранит текущий запас биткоинов, который в настоящее время имеется у правительства США, а не будет его конвертировать в привычную валюту.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2190429-kurs-bitkoina-dostig-rekordnyh-96-tys-dollarov-na-birzhe/