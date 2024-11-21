Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Курс биткоина обновил очередной рекорд

Опубликовано:

Монета с изображением логотипа биткоина стоит на фоне графика
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Биткоин снова побил исторический рекорд. Стоимость одной монеты достигла 96 тыс. долларов на криптовалютной бирже. Подробности о ценах на криптовалюту читайте в материале NUR.KZ.

Свежая публикация по теме:
Курсы криптовалют к доллару на 21 ноября 2024 года

Еще вчера биткоин побил исторический рекорд цены – на криптовалютной бирже одна монета торговалась по цене в 94 тыс. долларов США, однако эти ценники продержались недолго.

Уже 21 ноября курс криптовалюты стремительно взлетел и превысил 96 тыс. долларов. Максимальная стоимость одной монеты, согласно данным Coindesk, на момент написания статьи достигла 96 579,70 доллара.

Курс биткоина
Курс биткоина. Инфографика: CoinDesk

Таким образом, менее чем за сутки курс биткоина вырос на 2,57%. С начала месяца прирост составил более 36,49%. А если взять в учет прошлогоднюю стоимость криптовалюты, то окажется, что она подорожала сразу на 158,72%тогда один биткоин стоил около 37 тыс. долларов.

Напомним, рост цен на биткоин эксперты связывают с победой Дональда Трампа на выборах США. Причина кроется в лояльном отношении политика к криптовалютам.

Ранее он заявлял, что в случае победы его команда сохранит текущий запас биткоинов, который в настоящее время имеется у правительства США, а не будет его конвертировать в привычную валюту.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Криптовалюта
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2190429-kurs-bitkoina-dostig-rekordnyh-96-tys-dollarov-na-birzhe/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie