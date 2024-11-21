Курс биткоина обновил очередной рекорд

Биткоин снова побил исторический рекорд. Стоимость одной монеты достигла 96 тыс. долларов на криптовалютной бирже. Подробности о ценах на криптовалюту читайте в материале NUR.KZ.

Свежая публикация по теме: Курсы криптовалют к доллару на 21 ноября 2024 года

Еще вчера биткоин побил исторический рекорд цены – на криптовалютной бирже одна монета торговалась по цене в 94 тыс. долларов США, однако эти ценники продержались недолго.

Уже 21 ноября курс криптовалюты стремительно взлетел и превысил 96 тыс. долларов. Максимальная стоимость одной монеты, согласно данным Coindesk, на момент написания статьи достигла 96 579,70 доллара.

Курс биткоина. Инфографика: CoinDesk

Таким образом, менее чем за сутки курс биткоина вырос на 2,57%. С начала месяца прирост составил более 36,49%. А если взять в учет прошлогоднюю стоимость криптовалюты, то окажется, что она подорожала сразу на 158,72% – тогда один биткоин стоил около 37 тыс. долларов.

Напомним, рост цен на биткоин эксперты связывают с победой Дональда Трампа на выборах США. Причина кроется в лояльном отношении политика к криптовалютам.

Ранее он заявлял, что в случае победы его команда сохранит текущий запас биткоинов, который в настоящее время имеется у правительства США, а не будет его конвертировать в привычную валюту.