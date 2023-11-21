Курсы криптовалют к доллару на 21 ноября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 21 ноября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $344.85. Сегодня актив торгуется на уровне $37,329.6986033*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00205 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 21 ноября 2023 года составляет $0.10291303*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $18.48. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,026.69920159*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0054. На данный момент актив торгуется на уровне $0.42717167*.
True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0004. Курс TUSD 21 ноября 2023 года составляет $0.99873095*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.49. Актив торгуется на уровне $70.06562637*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.02. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.58303908*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0092. Криптовалюта сегодня стоит $0.61822166*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00262. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07959694*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2046791-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-21-noyabrya-2023-goda/