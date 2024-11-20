Исторический рекорд: стоимость биткоина превысила 94 тысячи долларов

Стоимость биткоина впервые в истории превысила 94 тысячи долларов США. Об этом свидетельствуют данные торгов, прошедших сегодня, 20 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

На крупнейшей криптовалютной бирже Binance, по состоянию на 18:23 (по Астане), курс биткоина вырос на 1,88% за последние 24 часа, впервые достигнув 94 155,99 долларов.

При этом некоторое время назад цена поднималась до 94 300,61 долларов, тем самым установив исторический рекорд.

Ровно неделю назад, 13 ноября, курс биткоина превысил 90 тысяч долларов (свыше 40 млн тенге), что является новым рекордом за всю историю торгов криптовалютой.

В день выборов президента США, 6 ноября, биткоин превысил отметку в 74 тыс. долларов.

Мы писали, что значительный рост можно связать в первую очередь с победой Дональда Трампа в президентской гонке. Дело в том, что он лояльно относится к криптовалюте и ранее уже заявлял, что в случае победы его команда сохранит текущий запас биткоинов, который в настоящее время имеется у правительства США, а не будет его конвертировать в привычную валюту.