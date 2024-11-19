Курсы криптовалют к доллару на 19 ноября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 19 ноября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $956.01. Сегодня актив торгуется на уровне $91,147.62970002*.

Криптовалюта Tronix сегодня осталась на прежнем уровне по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 19 ноября 2024 года составляет $0.20333002*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $24.14. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,138.87526203*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0036. На данный момент актив торгуется на уровне $0.41303734*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0007. Курс TUSD 19 ноября 2024 года составляет $0.99869942*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $4.88. Актив торгуется на уровне $90.10819162*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.33. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.61723561*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0264. Криптовалюта сегодня стоит $1.13578725*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.01154. На данный момент актив торгуется на уровне $0.37285904*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.