Курсы криптовалют к доллару на 20 ноября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 20 ноября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $602.07. Сегодня актив торгуется на уровне $92,275.55013532*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0063 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 20 ноября 2024 года составляет $0.20196049*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $31.40. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,109.35262031*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0096. На данный момент актив торгуется на уровне $0.40234777*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0003. Курс TUSD 20 ноября 2024 года составляет $0.99939462*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $3.28. Актив торгуется на уровне $87.0415466*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.70. Актуальная стоимость криптовалюты – $25.93410687*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0346. Криптовалюта сегодня стоит $1.09510122*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00149. На данный момент актив торгуется на уровне $0.39315926*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.