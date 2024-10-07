Курсы криптовалют к доллару на 7 октября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 7 октября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,608.24. Сегодня актив торгуется на уровне $62,869.79733493*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0009 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 7 октября 2024 года составляет $0.15417671*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $73.02. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,458.89290249*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0084. На данный момент актив торгуется на уровне $0.2963136*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0004. Курс TUSD 7 октября 2024 года составляет $0.99801172*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.15. Актив торгуется на уровне $67.30304624*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.44. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.80307886*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0126. Криптовалюта сегодня стоит $0.53521685*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00481. На данный момент актив торгуется на уровне $0.11194734*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.