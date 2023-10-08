Курсы криптовалют к доллару на 8 октября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 8 октября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $162.80. Сегодня актив торгуется на уровне $27,957.71177983*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00088 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 8 октября 2023 года составляет $0.0878732*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $1.91. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,637.69459304*.

Криптовалюта Decentraland за сутки не изменилась в цене. На данный момент актив торгуется на уровне $0.29918166*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 8 октября 2023 года составляет $0.99888142*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.28. Актив торгуется на уровне $65.63978375*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.03. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.67673545*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0008. Криптовалюта сегодня стоит $0.52211481*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00002. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06138386*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.