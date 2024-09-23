Стоимость золота превысила 40 тыс. тенге за грамм в Казахстане

Стоимость грамма золота в Казахстане превысила 40 тыс. тенге. Граждане, которые купили драгоценный металл в прошлом году, сейчас имеют доходность почти в 40% годовых. Подробности читайте на NUR.KZ.

Цены на золото в Казахстане продолжают стремительно расти, и 23 сентября они снова побили очередной рекорд. По данным Национального банка РК, стоимость одного грамма драгоценного металла достигла 40 144,06 тенге.

Не последнюю роль в таком подорожании сыграли политические и экономические события в мире, которые заставили инвесторов искать в золоте "убежище" для своих сбережений.

Между тем его могут приобрести не только миллионеры-инвесторы, а все граждане Казахстана прямо в банках второго уровня или в некоторых обменных пунктах. Для покупки доступны золотые слитки 999,9 пробы весом от 5 до 100 граммов.

Стоит отметить, что те казахстанцы, которые приобрели их год назад, на текущий момент с каждого грамма золота имеют дополнительные 10 712,41 тенге, ведь по состоянию на 22 сентября прошлого года его курс составлял лишь 29 432,77 тенге за грамм.

Получается, что доходность золота составила 36,4% годовых. Для сравнения: среднерыночная ставка вознаграждения по привлеченным депозитам в казахстанских банках равна 13,5%.

Впрочем, перед тем как инвестировать в драгоценные металлы, казахстанцы должны взвесить все "за" и "против", ведь золото является долгосрочным инвестиционным инструментом, который, как правило, не приобретается с расчетом на продажу через год.