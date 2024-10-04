Курсы криптовалют к доллару на 4 октября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 4 октября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $325.58. Сегодня актив торгуется на уровне $60,628.84493*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0017 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 4 октября 2024 года составляет $0.15531355*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $23.16. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,348.63113178*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0005. На данный момент актив торгуется на уровне $0.27478314*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0023. Курс TUSD 4 октября 2024 года составляет $0.99553739*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.50. Актив торгуется на уровне $63.14416717*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.33. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.22470195*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0115. Криптовалюта сегодня стоит $0.52192349*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00133. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10391082*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.