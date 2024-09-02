Запуск продаж "криптохомяка": сколько денег может получить каждый игрок в Hamster Kombat

После листинга криптовалюты "хомяка" каждый участник получит определенное количество этих цифровых монет, но не всю набранную в игре сумму. А прибыль будет зависеть от рынка. Подробности – на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Криптовалюта HMSTR игры Hamster Kombat будет запущена 26 сентября 2024 года, с общим объемом 10 млрд монет, из которых 100 млн будут распределены среди пользователей.

Точное количество монет HMSTR, которое получит каждый игрок, пока неизвестно, так как разработчики не опубликовали информацию о коэффициенте конвертации игровых монет в криптовалюту.

Потенциальная прибыль игроков будет зависеть от нескольких факторов: коэффициента распределения, количества накопленных игровых монет и стоимости HMSTR на криптовалютных биржах.

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Игра Hamster Kombat привлекла миллионы участников со всего мира благодаря своей простой механике и обещаниям выгоды: нужно всего лишь "тапать" на экран смартфона, зарабатывая игровые монетки, которые потом конвертируют в криптовалюту HMSTR.

Ранее разработчики проекта объявили официальную дату листинга данной криптовалюты – 26 сентября 2024 года.

То есть в этот день HMSTR официально будет размещена на криптовалютных биржах для торгов. А каждый участник сможет получить эти активы взамен заработанных в игре монет путем так называемого айрдропа. Но получаемая пользователями сумма будет отличаться.

Сколько монет криптовалюты HMSTR будет доступно

Согласно информации из открытых источников, ранее разработчики опубликовали данные об экономике проекта, но почти сразу же их удалили.

Интерфейс криптоигры Hamster Kombat. Снимок экрана: NUR.KZ

Поэтому пока что известны лишь следующие условия, основанные на сохранившейся информации:

общий объем криптовалюты HMSTR – составит 10 млрд цифровых монет ;

; сколько монет раздадут 26 сентября – различные источники указывают, что на этапе начального предложения (Initial supply) планируется раздать 100 млн HMSTR , что составляет всего 1% от максимально возможного объема. И то они будут раздаваться по частям и с учетом так называемых "локов" (период в 4 месяца, в течение которого криптовалюту нельзя будет продать);

, что составляет всего 1% от максимально возможного объема. И то они будут раздаваться по частям и с учетом так называемых "локов" (период в 4 месяца, в течение которого криптовалюту нельзя будет продать); сколько монет будет доступно на рынке – на айрдроп (раздачу) пользователям выделят 100 млн монет, предложения на децентрализованных биржах для привлечения ликвидности охватят 25 млн HMSTR, а доли, распределяемые партнерам и команде разработчиков, составят 1,15 млрд монет (но они будут заблокированы на 7 месяцев). Еще 100 млн останется на поддержание ликвидности криптовалюты на рынке.

Другими словами, пользователям и участникам торгов на первом этапе, с учетом локов, будет доступно около 1,27 млн единиц криптовалюты. Постепенно локи будут отменяться и предложение монет на рынке увеличится.

Сколько денег может получить игрок

В подобных проектах применяется определенный коэффициент перевода заработанных в игре монет на криптовалюту, которая будет торговаться на криптобиржах.

Хомяк и монета. Иллюстративное фото: Catherine Falls Commercial/Getty Images

Например, значение 1000:1 означает, что за каждую тысячу игровых монет инвестор получил бы одну криптовалюту HMSTR. А если игрок набрал 1 млрд монет, то они бы конвертировались в 1 млн единиц криптовалюты.

Однако разработчики Hamster Kombat еще не публиковали информацию об этом, поэтому реальный коэффициент пока неизвестен.

А учитывая количество пользователей (превысило 300 млн аккаунтов) и выделенную на айрдроп долю всего в 100 млн HMSTR, это значение может оказаться намного больше, чем 1000:1. Также неизвестной остается стоимость этой криптовалюты на бирже – она будет зависеть от хода торгов.

Таким образом, невозможно точно сказать, сколько денег сможет принести игра Hamster Kombat своим участникам: все будет зависеть от коэффициента распределения, накопленных игровых монет и стоимости криптовалюты на бирже.

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