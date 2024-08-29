Курсы криптовалют к доллару на 29 августа 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 29 августа 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $94.11. Сегодня актив торгуется на уровне $59,181.79074714*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.001 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 29 августа 2024 года составляет $0.15840531*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $56.44. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,504.82530846*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.001. На данный момент актив торгуется на уровне $0.27726298*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 29 августа 2024 года составляет $0.99941006*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.22. Актив торгуется на уровне $61.17680569*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.26. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.60372425*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0032. Криптовалюта сегодня стоит $0.5720439*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00123. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0996532*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.