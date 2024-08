Создатели игры Hamster Kombat обещают выпуск криптовалюты в сентябре 2024 года

Создатели игры-кликера Hamster Kombat объявили дату листинга своего проекта на криптобирже 26 сентября. Ожидается, что с этой даты можно будет торговать токеном HMSTR. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В интернет-пространстве давно идут споры по поводу игры-кликера Hamster Kombat. Ее также просто называют "Хомяком". Суть этой игры заключается в том, чтобы регулярно кликать пальцем по хомяку, изображенному на экране смартфона, и получать за это вознаграждение в виде внутренней валюты.

При этом сами создатели обещают, что в будущем внутренняя валюта превратится в криптовалюту, а ее владельцы смогут свободно ей торговать. Ранее мы подробно рассказывали о возможных рисках, которые несет в себе эта игра. Впрочем, вполне возможно, что в скором времени действительно внутриигровая валюта превратится во что-то ценное.

Объявлена официальная дата листинга проекта

В частности, на официальном Telegram-канале игры-кликера появилось сообщение о том, что 26 сентября 2024 года состоится листинг токена HMSTR на блокчейне TON.

TON — это децентрализованный блокчейн, разработанный командой Telegram. Криптовалюта Toncoin, созданная специально для торговли на этом блокчейне, получила официальное одобрение в Казахстане во время визита Павла Дурова, создателя мессенджера Telegram, в Астану.

"Save the date for Hamster Kombat's TGE and AirDrop — September 26th!", – говорится в сообщении, что буквально означает: "Запомните дату TGE и AirDrop для Hamster Kombat – 26 сентября!".

Это значит, что токен станет доступен для всех желающих. Владельцы токенов смогут торговать ими на криптобиржах, которые поддерживают TON, и получать доход.

Впрочем, казахстанцам, которые активно "кликают хомяка" следует с осторожностью относиться к данному проекту, как и к любой другой инвестиционной деятельности. Впрочем, сам создатель Telegram Павел Дуров ранее положительно отзывался о популярной игре-кликере.