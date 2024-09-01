Курсы криптовалют к доллару на 1 сентября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 1 сентября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $910.99. Сегодня актив торгуется на уровне $58,920.54973134*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.003 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 1 сентября 2024 года составляет $0.15740919*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $41.99. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,509.2380113*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.008. На данный момент актив торгуется на уровне $0.2696083*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 1 сентября 2024 года составляет $0.99901896*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.20. Актив торгуется на уровне $65.32568978*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.28. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.33119131*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0077. Криптовалюта сегодня стоит $0.56595186*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00167. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10108185*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.