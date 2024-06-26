Как казахстанцы могут потерять деньги из-за "криптохомяка"

Кибермошенники взяли под прицел фанатов криптоигр. Они предлагают игрокам за деньги "накручивать" приглашенных участников. Опасность кроется не только в потере денег. Подробности читайте на NUR.KZ.

В социальных сетях и мессенджерах стали крайне популярны криптоигры, которые в теории должны позволить пользователям зарабатывать, кликая по экрану. Алгоритм их прост – игрок "тапает" по экрану, зарабатывает внутриигровую валюту, которая в будущем, по обещаниям создателей игры, должна превратиться в криптовалюту.

Hamster Kombat – одна из таких игр. Многие казахстанцы активно "тапают" по виртуальному хомяку и зарабатывают очки. Однако эта и подобные ей игры-кликеры могут оказаться опасными. Дело в том, что мошенники также заинтересовались этой игрой.

О том, как аферисты обманывают игроков, рассказали авторы Telegram-канала Shot. Так, первая схема связана с рефералами – другими пользователями, которые были приглашены в игру.

Люди переходят по отправленной игроком ссылке, регистрируются, начинают играть, а отправитель получает за это бонусы. Однако каким бы общительным не был человек, реальные знакомые, которые могут начать "тапать", рано или поздно, закончатся.

Именно на этом этапе начинают действовать мошенники. Они предлагают игрокам "накрутить" фальшивых рефералов за небольшую плату – в одной из таких схем просили всего по 50 рублей за человека. Сначала они действительно регистрируют новых пользователей, и игрок получает бонусы. Однако, как только будет переведена крупная сумма, "продавцы" просто исчезают, не исполняя свои обещания.

Переписка с мошенниками. Снимки экрана: Telegram-канал Shot

Впрочем, мошенники могут обмануть и по старинке – то есть украсть Telegram-аккаунт, который привязан к криптоигре. Преступники маскируют фальшивого бота под официальное приложение разработчика, а когда жертва в него заходит, получают всю конфиденциальную информацию.

Как объясняют эксперты, такая схема еще более опасная, ведь она рассчитана не на мгновенную атаку, а в момент, когда будет максимально выгодно мошенникам. Например, если к такому аккаунт привязать свой TON-кошелек, то все средства, которые на нем окажутся, с легкостью утекут на счета хакеров.

Таким образом, пользователям, играющим в Hamster Kombat и другие игры-кликеры, которые обещают заработок, следует быть осторожными: не "донатить" свои деньги и не пользоваться сомнительными услугами посторонних людей для получения нечестного преимущества.