Павел Дуров высказался о популярной "тапалке" хомяка

Команда Hamster Kombat – популярного приложения, в котором нужно "тапать" на хомяка – выпустит свой токен на TON, заявил в четверг основатель Telegram Павел Дуров, передает NUR.KZ.

Последние месяцы в Telegram набирает популярность кликер Hamster Kombat, основной замысел которого – в "заработке" криптовалюты за активное нажатие на экран смартфона.

На данном этапе воспользоваться криптовалютой нельзя – такая возможность появится лишь после официального листинга проекта (размещения) на криптобиржах. Лишь тогда эти "монетки" можно будет продавать и покупать за реальные деньги.

Ждать осталось недолго, заявил в четверг основатель Telegram Павел Дуров. В своем канале он посвятил приложению целый пост.

"Hamster Kombat стал самым обсуждаемым интернет-феноменом за последнее время. Всего за 3 месяца на это мини-приложение в Telegram уже подписались 239 миллионов человек.

Hamster понадобилось всего 73 дня, чтобы достичь прироста в 100 миллионов пользователей в месяц. Каждый день к Hamster Kombat присоединяются от 4 до 5 миллионов новых пользователей, что делает его самым быстрорастущим цифровым сервисом в мире.

Как я уже говорил несколько месяцев назад, грядет новая волна мини-приложений в Telegram – и Hamster Kombat теперь лидирует в этой гонке. Его удивительный рост показывает вирусный потенциал платформы мини-приложений Telegram.

Вскоре команда Hamster выпустит свой токен на TON (Telegram Open Network – прим. ред.), познакомив сотни миллионов людей с преимуществами блокчейна. Наступает новая эра, и мы наблюдаем ее наступление в режиме реального времени", – написал Дуров.

На прошлой неделе, напомним, Павел Дуров побывал в Астане и даже посетил Astana Hub – основателя Telegram засняли едущим на эскалаторе технопарка.