Курсы криптовалют к доллару на 8 июня 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 8 июня 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,925.05. Сегодня актив торгуется на уровне $70,323.47991181*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00139 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 8 июня 2024 года составляет $0.11341802*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $135.23. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,725.16642411*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.036. На данный момент актив торгуется на уровне $0.44426284*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 8 июня 2024 года составляет $0.99919206*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $4.32. Актив торгуется на уровне $80.41968935*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.97. Актуальная стоимость криптовалюты – $27.45185432*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0251. Криптовалюта сегодня стоит $0.50173735*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.01358. На данный момент актив торгуется на уровне $0.15072245*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.