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Собственная валюта появилась у Telegram

Опубликовано:

Человек нажимает пальцем руки на иконку приложения Telegram
Telegram. Иллюстративное фото: Carl Court/Getty Images

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о запуске внутренней валюты мессенджера - Telegram Stars, передает NUR.KZ со ссылкой на канал Дурова.

Внутреннюю валюту Telegram можно использовать при оплате услуг в мини-приложениях.

"Благодаря Telegram Stars мини-приложения теперь могут принимать платежи за цифровые услуги, используя самый простой способ оплаты - покупки в приложениях на Android и iOS", -написал Дуров.

Кроме того, этой валютой можно оплатить цифровые продукты: от электронных книг и онлайн-курсов до предметов в играх на платформе Telegram.

Разработчики приложений также смогут использовать Stars для дальнейшего продвижения своего продукта в Telegram.

"Аpple и Google буду взимать комиссию в размере 30% при покупке Stars, но Telegram будет субсидировать рекламу, купленную с помощью Telegram Stars. Так что если разработчики реинвестируют Stars в продвижение своего приложения, общая комиссия составит почти 0%. Запуск приложений в Telegram более экономически выгоден, чем запуск традиционных мобильных приложений", - считает Дуров.

Отметим, что Telegram, согласно информации в мессенджере, - это приложение для обмена сообщениями с упором на скорость и безопасность. Telegram можно использовать на всех устройствах одновременно: сообщения легко синхронизируются на любом количестве телефонов, планшетов или компьютеров.

Telegram имеет более 900 миллионов активных пользователей в месяц и входит в десятку самых загружаемых приложений в мире.

С помощью Telegram также можно отправлять сообщения, фото, видео и файлы любого типа, а также создавать группы до 200 000 человек или каналы для трансляции на неограниченную аудиторию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2113647-sobstvennaya-valyuta-poyavilas-u-telegram/

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