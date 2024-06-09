Курсы криптовалют к доллару на 9 июня 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 9 июня 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $24.60. Сегодня актив торгуется на уровне $69,371.27750493*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0019 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 9 июня 2024 года составляет $0.11378522*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $6.23. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,684.5172668*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0208. На данный момент актив торгуется на уровне $0.41762196*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 9 июня 2024 года составляет $0.99898578*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.55. Актив торгуется на уровне $79.72369462*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.22. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.82089029*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0058. Криптовалюта сегодня стоит $0.49416899*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00246. На данный момент актив торгуется на уровне $0.14640324*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.