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Могут ли доллар США и биткоин полностью обесцениться, рассказал знаменитый предприниматель

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Монеты биткоинов лежат на долларах
Криптовалюта. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Биткоин (BTC) в 2024 году показал стремительный рост и обновил свой ценовой максимум до 73 135 долларов США. Однако риск его обесценивания сохраняется. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Автор известной книги "Богатый папа, бедный папа" и американский предприниматель Роберт Кийосаки на своей странице в социальной сети X (бывший "Твиттер") высказался о том, что он думает про будущее самой популярной криптовалюты биткоин.

Он затронул сразу несколько тем, включая будущую стоимость актива и свой взгляд на его надежность, а также риски хранения сбережений в долларах США и прочих валютах, которые он называет фальшивыми с точки зрения их необеспеченности.

Напомним, что ранее мы рассказывали о рисках покупки криптовалюты в период рекордных цен.

Является ли биткоин пирамидой

Как отмечает Роберт Кийосаки, вполне возможно, что биткоин является мошенничеством или схемой "Понци", которая обычно применяется в финансовых пирамидах. Однако он является таковым не более, чем доллар США, евро, иена или любая другая фиатная валюта.

При этом предприниматель положительно отзывается о BTC как о выгодном активе.

"Биткоин – идеальный актив в нужное время. Я люблю биткоин. Жаль, что я не купил больше раньше...

Закон Меткалфа – это закон о силе "сетей". Биткоин, как и доллар США, сети сотовой связи или компании в сфере сетевого маркетинга, такие как Amyway, получают свою основную ценность от силы своей сетевой системы.

Вот почему закон Меткалфа важен и почему я оптимистично настроен в отношении биткоина и доллара США. Биткоин имеет сильную сеть", – заявил Роберт Кийосаки.

Монеты биткоинов и кубики лежат на графике
Криптовалюта. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Обнуление биткоина вполне реалистично

Предприниматель отмечает, что риски "обрушения" криптовалюты до полного обесценивания теоретически остаются реальными.

"Да. Это возможно так же, как и доллар США, австралийский доллар, английский фунт стерлингов, японская иена и другие бумажные валюты любых стран могут упасть до нуля.

Фактически история доказывает, что тысячи фальшивых (то есть необеспеченных – прим. автора) валют уже были отправлены на могилы бумажных денег", – указывается в его публикации.

Поэтому Роберт Кийосаки напомнил инвесторам о своих советах, которыми он делится на протяжении многих лет и которые, согласно его мнению, помогут защитить себя в случае глобального кризиса.

В чем хранить сбережения

По мнению предпринимателя, главные активы, в которых следует хранить сбережения – это золото, серебро и BTC. При этом он отмечает, что сам владеет не только драгоценными металлами, но также золотыми и серебряными рудниками, соблюдая правила диверсификации вложений.

"Не храните фальшивые бумажные доллары. Сохраняйте настоящие золотые или серебряные монеты или биткоины.

Ничего из того, что я сказал, не изменилось. Я следую своему собственному совету. Как я заявил 27 лет назад в своей книге "Богатый папа, бедный папа": «откладывающие (фальшивые деньги)» – проигравшие».

Пожалуйста, не будьте неудачниками. Сохраняйте настоящие золотые монеты, настоящие серебряные монеты и настоящие биткоины", – отметил в конце своей публикации Роберт Кийосаки.

Напомним, что каждому инвестору следует помнить о рисках, возникающих при любых видах финансовых вложений. Поэтому те или иные инвестиционные решения должны приниматься только после самостоятельного изучения актива, его нюансов и с понимаем личной ответственности.

Ранее эксперт рассказала, как безопасно инвестировать в криптовалюту в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2075457-mogut-li-dollar-ssha-i-bitkoin-polnostyu-obestsenitsya-rasskazal-znamenityy-predprinimatel/

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