Курсы криптовалют к доллару на 30 марта 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 30 марта 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $278.09. Сегодня актив торгуется на уровне $69,834.56506293*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00021 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 30 марта 2024 года составляет $0.1201044*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $56.79. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,515.93670125*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0096. На данный момент актив торгуется на уровне $0.67634561*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0009. Курс TUSD 30 марта 2024 года составляет $1.0004333*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $10.15. Актив торгуется на уровне $103.4777317*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.72. Актуальная стоимость криптовалюты – $33.90130319*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0059. Криптовалюта сегодня стоит $0.62676338*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00077. На данный момент актив торгуется на уровне $0.21323863*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.