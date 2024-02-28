До 260 тыс. долларов в год: какие специалисты в криптосфере получают такие зарплаты

Криптовалютный рынок привлекает не только инвесторов, ведь в нем также есть множество специалистов, обеспечивающих функционирование систем. О том, сколько им платят, читайте в материале NUR.KZ.

Рост биткоина и других криптовалют сопровождается повышением востребованности лиц, которые могли бы всячески развивать и поддерживать работу блокчейна, криптобирж и так далее.

Так, помимо непосредственных участников торгов цифровыми активами (инвесторы, трейдеры и брокеры), в этой масштабной отрасли также задействованы другие специалисты. Поэтому эта быстрорастущая отрасль предлагает им выгодные условия и многообещающие перспективы. А уровень их оклада может оказаться довольно высоким.

О том, кто и кем может работать на рынке криптовалюты, рассказал Жаслан Мадиев, генеральный менеджер Binance Казахстан.

Зарплаты работников крипторынка

"Прежде всего, как и многим другим индустриям, крипте нужны айтишники – и в большом количестве. И самое главное, нужны квалифицированные специалисты для создания самих криптовалют – это блокчейн-разработчики, блокчейн-инженеры и многие другие, начинающиеся на «блокчейн».

Первые, кстати, занимаются непосредственно написанием кода, а вторые специализируются на создании архитектуры систем", – отмечает Жаслан Мадиев.

От этих специалистов требуется наличие необходимых знаний в области ИТ, программирования, математики, включая и узкие профзнания – например, в области смарт-контрактов, криптографии и многое другое.

При этом зарплаты у разработчиков в криптосфере оказались вполне конкурентными.

"По оценкам портала web3.career, в феврале 2024 года средняя годовая зарплата блокчейн-разработчика составляет 140 тыс. долларов, а максимальная — 260 тыс. долларов. При этом 57% вакансий являются удаленными, то есть доступны и кандидатам из Казахстана", – отмечает генеральный менеджер Binance Казахстан.

Монеты. Иллюстративное фото: Chadchai Ra-ngubpai/Getty Images

Также востребованными являются специалисты, разрабатывающие инструменты для работы и управления криптовалютами (криптобиржи, их интерфейсы и прочее). К ним относятся программисты (от Java до С и С++), бэкенд- и фронтенд-инженеры, UX-дизайнеры, специалисты техподдержки, тестировщики, а также тимлиды, руководители проектов и так далее.

"Разработчику С++, по данным портала web3.career, предлагают в среднем 173 тыс. долларов в год при максимуме в 255 тыс. долларов.

Бэкенд-разработчик может найти работу с годовой зарплатной вилкой от 60 тыс. до 150 тыс. долларов, а фронтэнд – от 54 тыс. до 240 тыс. долларов", – сообщает эксперт.

Также в данном сегменте имеются специалисты по обеспечению кибербезопасности, следователи со знаниями в области технологий, банковского дела, принципов работы правоохранительных органов и разведки, дата-аналитики и так далее.

Не менее востребованными и высокооплачиваемыми являются специалисты юридического профиля (комплаенс, работа с госорганами), рекламы (включая SMM), бухгалтерского дела и PR.

Где учиться для работы в криптосфере

Для некоторых из названых ранее специалистов потребуется фундаментальное образование – диплом вуза по профильной специальности, даже если она никак не связана с сферой цифровых валют.

Однако за последние годы появились новые инициативы, направленные на обучение необходимых кадров.

Покупка цифрового актива. Иллюстративное фото: pexels.com/Morty Jameson

"Образовательных программ по криптовалютам в вузах пока мало, но в Казахстане есть серьезное движение в этом направлении. Например, в 2022 году Казахстан стал первым государством в мире, внедряющим типовую образовательную программу по блокчейну в вузы в страновом масштабе", – сообщает Жаслан Мадиев.

При этом в запуске масштабной инициативы, помимо исследовательской лаборатории Blockchain Center при поддержке Binance Казахстан и Binance Academy, также оказались вовлечены: Центр развития платежных и финансовых технологий Национального Банка РК, Astana Hub, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Министерство науки и высшего образования.

"Благодаря этому студенты 22 вузов будут обучаться блокчейн-инженерии и блокчейн-комплаенс.

Также есть возможности переквалифицироваться или получить специализированные криптознания и навыки дополнительно к уже существующей профессии. В этом помогут разнообразные курсы", – отмечает генеральный менеджер Binance Казахстан.

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