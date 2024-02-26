Курсы криптовалют к доллару на 26 февраля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 26 февраля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $66.00. Сегодня актив торгуется на уровне $51,639.7872677*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0001 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 26 февраля 2024 года составляет $0.13761516*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $83.34. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,065.84314033*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0173. На данный момент актив торгуется на уровне $0.50616541*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 26 февраля 2024 года составляет $0.97463445*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.06. Актив торгуется на уровне $70.10360413*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.89. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.95368342*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0046. Криптовалюта сегодня стоит $0.54415634*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0006. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08617699*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.