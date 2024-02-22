Должности миллионеров: кому в Казахстане готовы много платить

В некоторых сферах размер зарплат может в несколько раз превышать средний показатель по стране. В список должностей миллионеров попали как руководители, так и инженеры. Подробности читайте на NUR.KZ.

По итогам четвертого квартала 2023 года средняя номинальная зарплата в стране установилась на уровне 393 605 тенге. Это сразу на 12,3% больше, чем было в третьем квартале. Такой рост стал возможен в первую очередь благодаря различным праздничным и новогодним премиям, которые платили работодатели.

Также не стоит забывать, что у всех работников разные зарплаты: у одних оклады не превышают и 130 тыс. тенге, тогда как другие могут в месяц зарабатывать больше миллиона.

О таких высокооплачиваемых специальностях рассказал портал Finprom. Как оказалось, для многих позиций миллион тенге – не предел.

Так, например, в своеобразный топ-10 должностей миллионеров вошли сразу шесть руководящих позиций.

Среди них особенно выделяется председатель правления организации оптовой и розничной торговли, у которого средняя зарплата составляет целых 5,8 млн тенге в месяц. Это в 192 раза больше, чем средняя зарплата среди всех работников данной отрасли.

Также в списке оказались и рабочие профессии, например, инженеры в разных областях экономики, средние оклады которых составляют от 4 млн до 5 млн тенге.

Топ-10 высокооплачиваемых профессий. Инфографика: finprom.kz

Такие цифры приводит Бюро национальной статистики, которое при анализе использует реальные данные по фонду заработной платы. Если же брать во внимание вакансии, которые работодатели публикуют на рекрутинговых площадках, то можно обнаружить и более высокооплачиваемые позиции.

Примечательно, что разброс предлагаемых зарплат тут может составлять миллионы. Например, менеджеру по продажам оборудования в Астане предлагают зарплату от 150 тыс. до 10 млн тенге. Скорее всего, такой диапазон связан со спецификой профессии.

Похожая позиция есть и в Павлодаре, только там нужен специалист по продажам нефтепродуктов. Зарплата также "скачет" от 103 тыс. до 10 млн тенге.

Если не брать во внимание менеджеров и специалистов по продажам, то можно отметить позицию Data-инженера, которому предлагают работу в Алматы за 2,2-2,7 млн тенге в месяц, или старшего IT-разработчика с зарплатой от 1,8 млн до 2,7 млн тенге.

Высокооплачиваемые вакансии. Инфографика: finprom.kz

Таким образом, в Казахстане действительно есть высокооплачиваемые позиции, и не все они являются руководящими или связанными с государственной службой. Однако в большинстве своем такие зарплаты казахстанцы не видят.