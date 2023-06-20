Сколько зарабатывают айтишники в Казахстане

Программист. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

IT-сфера Казахстана активно развивается и настоящим специалистам в этой отрасли готовы платить хорошие деньги. О средней зарплате айтишников рассказали аналитики Finprom.

Сектор информационных технологий в Казахстане переживает подъем. За период с января по март 2023 года объем услуг в сфере составил 172,2 млрд тенге с учетом ненаблюдаемого сектора экономики – это на 23,4% больше в денежном выражении по сравнению с первым кварталом 2022 года.

Если не учитывать ненаблюдаемый сектор экономики, то итоговая сумма окажется лишь немногим меньше – 171 млрд тенге, что на 22,5% больше, чем годом ранее.

Более половины объема услуг пришлось на Алматы – 94,3 млрд тенге. Еще 59,5 млрд тенге – на Астану. В совокупности на эти два мегаполиса пришлось 89,9% от всего объема услуг в секторе.

IT-Сфера в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

Стоит отметить, что на этом фоне в IT-сфере выросли и средние зарплаты. Причем, как оказалось, сектор информационных технологий отличился одними из самых высоких заработных плат в Казахстане.

Среднемесячная заработная плата в секторе в первом квартале текущего года составила 790,6 тыс. тенге. Это сразу в 2,3 раза больше средней зарплаты по стране.

Более того, как оказалось, это один из немногих секторов экономики страны, где выросли не только номинальные зарплаты, но и реальные – на 38,1% за год.

Напомним, в целом по стране они, наоборот, упали на 0,6%. В этом плане Казахстан оказался единственной страной-членом ЕАЭС, где зарплаты, несмотря на рост, за год потеряли свою покупательную способность.

Средняя зарплата в IT-сфере Казахстана. Инфографика: finprom.kz

Стоит отметить, что в зависимости от размера предприятия, зарплаты могут заметно отличаться. Так, например, малый бизнес предлагает айтишникам в среднем по 635,2 тыс. тенге в месяц.

А вот самые большие оклады предлагает не крупный бизнес, а средний, и разница достаточно внушительная – 797,6 тыс. против 876,1 тыс. тенге в месяц.

Средняя зарплата в IT-сфере Казахстана. Инфографика: finprom.kz

Таким образом можно сделать вывод, что IT-сфера является одним из самых быстрорастущих секторов экономики. За год заметно выросли не только зарплаты и объем услуг, но и количество занятых в этой сфере граждан – сразу на 15%, до 171 тыс. человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2025571-skolko-zarabatyvayut-aytishniki-v-kazahstane/