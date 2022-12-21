Помогает ли диплом зарабатывать больше денег, рассказали аналитики

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Роль наличия высшего и послевузовского образования часто становится предметом споров. О том, действительно ли важно иметь диплом и как это влияет на уровень зарплат казахстанцев, показывает статистика. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Аналитический центр Первого кредитного бюро опубликовал статистику о среднемесячных зарплатах в Казахстане за третий квартал 2022 года.

В ней озвучена информация о заработках специалистов различных сфер, включая как управляющие должности, так и рядовых рабочих. Так, ранее мы уже рассказывали о том, что каждый шестой казахстанец зарабатывает не более 100 тыс. тенге.

Не менее интересным в этом исследовании является разница между заработными платами специалистов в зависимости от степени их образования.

Напомним, ранее возникли слухи о том, что диплом якобы не будет иметь значения.

Сколько денег к зарплате прибавляет высшее образование

Согласно данным аналитиков, высшее образование (бакалавриат) имеют 52,7% наемных работников в Казахстане (почти 1,6 млн человек).

"Уровень образования и оплата труда в Казахстане тесно связаны. Среднестатистический работник с высшим образованием даже в начале своей карьеры получает больше, чем работник со средним сможет зарабатывать когда-либо", – указывается в отчете.

Конечно, есть и другие влияющие факторы (сфера деятельности, регион, пол и возраст). Однако закончившие вуз работники все же зарабатывают на 84,7% больше тех, кто ограничился средним образованием.

Так, в среднем по Казахстану диплом вуза позволяет получать дополнительные 154,7 тыс. тенге в месяц - у работников с высшим образованием среднемесячная зарплата в 2022 году составила 337 222 тенге, а со средним - 182 563 тенге.

Уровень зарплат в зависимости от образования. Инфографика: Первое кредитное бюро

Больше всего "корочка" о высшем образовании влияет на зарплаты в следующих сферах:

прочие услуги – плюс 352,8 тыс. тенге к среднемесячной зарплате;

к среднемесячной зарплате; административное и вспомогательное обслуживание – месячный оклад в среднем оказывается на 343,7 тыс. тенге больше при наличии диплома;

больше при наличии диплома; добывающая промышленность – плюс 334,5 тыс. тенге в месяц.

Наименьшая разница оказалась в двух сферах: искусство, развлечение и отдых (в среднем плюс 80,3 тыс. тенге), а также водоснабжение (плюс 91,3 тыс. тенге).

Средние зарплаты по сферам деятельности и уровню образования. Инфографика: Первое кредитное бюро

В разрезе регионов диплом больше всего ценится в Атырауской области: он прибавляет в среднем 231,9 тыс. тенге к зарплате среднестатистического работника со средним образованием (551 427 тенге против 319 553 тенге).

А меньше всего он ценен в Карагандинской области – плюс 106,1 тыс. тенге. В этом регионе наемные работники с высшим образованием получают среднюю зарплату в размере 309 150 тенге против 203 096 тенге у среднестатистического трудящегося со средним образованием.

"Две трети всех работников с высшим образованием работают либо в образовании, либо в здравоохранении, либо заняты на госслужбе.

Однако в процентном отношении наибольшая доля сотрудников, окончивших вуз, - в финансовой и страховой деятельности (82,5% от общего числа), а также в информации и связи (72,7%)", – сообщают аналитики.

Средние зарплаты по регионам и уровню образования. Инфографика: Первое кредитное бюро

Сколько прибавит послевузовский диплом

В сравнении с высшим образованием дальнейшее обучение (магистратура и так далее) проходили лишь 2% от всех наемных работников (59,2 тыс. человек). Но их количество растет: на 10,8% за год и на 31,9% за 2 года.

Послевузовское образование в среднем дает дополнительные 95,8 тыс. тенге к месячному окладу работника с обычным высшим образованием.

При этом самая большая прибавка снова оказалась в Атырауской области – послевузовский диплом дает в среднем еще 343,9 тыс. тенге к зарплате. Работники с послевузовским образованием в 2022 году здесь в среднем получают 895 287 тенге в месяц.

Меньше всего диплом магистранта (и выше) ценится в Акмолинской области: в среднем он дает лишь дополнительные 19,4 тыс. тенге к среднестатистическим зарплатам работников с высшим образованием (329 271 тенге против 309 913 тенге).

При этом более 58% всех казахстанцев с послевузовским образованием работают либо в Астане, либо в Алматы. И больше всего оно ценится в финансовой и страховой деятельности (в среднем плюс 431,6 тыс. тенге), а также в торговле (плюс 433,5 тыс. тенге).

Но есть и профессии, которым будет нецелесообразно получать диплом уже после вуза.

Это касается работников сферы услуг по проживанию и питанию, операций с недвижимым имуществом, а также администраторов и вспомогательный персонал.

Другими словами, в большинстве сфер наличие диплома влияет на уровень дохода казахстанцев. Поэтому дополнительные затраты на обучение могут оказаться оправданными, если судить по данным статистики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2002110-pomogaet-li-diplom-zarabatyvat-bolshe-deneg-rasskazali-analitiki/