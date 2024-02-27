Курсы криптовалют к доллару на 27 февраля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 27 февраля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $4,171.68. Сегодня актив торгуется на уровне $53,721.96044517*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0027 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 27 февраля 2024 года составляет $0.1390046*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $108.87. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,143.9450813*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0162. На данный момент актив торгуется на уровне $0.5297471*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0004. Курс TUSD 27 февраля 2024 года составляет $0.97537026*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $4.55. Актив торгуется на уровне $72.44533951*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.02. Актуальная стоимость криптовалюты – $27.51126741*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0126. Криптовалюта сегодня стоит $0.54414969*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00372. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08772443*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.