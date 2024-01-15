Заработать на биткоине стало проще: новый инвестиционный инструмент одобрили в США

Биткоин обычно покупается в виде криптовалюты, что может быть рискованным процессом для инвесторов. Однако теперь можно приобрести его как обычные ценные бумаги. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

11 января 2024 года регуляторы США впервые одобрили спотовые биржевые фонды, которые инвестируют деньги непосредственно в биткоин (BTC). Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее инвесторы из Казахстана и других стран могли вложить деньги в самую известную криптовалюту мира только через:

прямые покупки – необходимо было иметь криптокошелек и уметь пользоваться криптобиржами, что также несет в себе риски потери активов;

долговые ноты – ценные бумаги, которые не имеют настоящего актива в своем составе.

Теперь заполучить криптовалюту в свой инвестиционный портфель можно через обычных брокеров, используя новый финансовый инструмент.

Как работают ETF

Биржевые инвестиционные фонды или ETF (Exchange Traded Funds) – это специальные ценные бумаги, которые позволяют стать владельцем актива, которые отслеживает фонд.

Например, обычно ETF привязаны к биржевым индексам и могут включать в себя одновременно акции множества компаний. Поэтому инвестор, купив ETF, становится владельцем этих бумаг в размере определенной доли.

При этом отдельная покупка акций этих же компаний из состава фонда могла бы обойтись дороже, что потребует от инвестора больший объем капитала. А данный инструмент удобен для пассивных и долгосрочных инвестиций с меньшими вложениями и знаниями.

Покупка цифрового актива. Иллюстративное фото: pexels.com/Morty Jameson

Особенности ETF для биткоина

Спотовый BTC-ETF инвестирует деньги непосредственно в биткоин. При этом от инвестора не требуется регистрации криптокошелька и самостоятельного хранения актива. Поэтому, покупая такой ETF, инвестор приобретает акции фонда, отслеживающего цену криптовалюты.

В то же время данная ценная бумага регулируется согласно законодательству США. Это означает, что инвесторы теперь получат больше гарантий, чем при прямой покупке BTC.

Так, акции ETF регулируются согласно законодательству США о ценных бумагах. Порядок их выпуска, обращения и погашения установлен законом. Это значит, что инвесторы получают больше гарантий, чем при прямом взаимодействии с BTC. Однако риски все же сохраняются.

"Хотя сегодня мы одобрили листинг и торговлю некоторыми спотовыми акциями Bitcoin ETP, мы не одобряли и не утверждали биткоин.

Инвесторы должны сохранять осторожность в отношении множества рисков, связанных с биткоинами и продуктами, стоимость которых привязана к криптовалюте", – заявил председатель SEC (Комиссии США по ценным бумагам) Гэри Генслер.

Напомним, что инвестиционные брокеры должны иметь официальные лицензии. Без них инвесторы рискуют потерять вложения. Поэтому важно проверять прозрачность и законность брокера.

Также мошенники могут украсть деньги инвесторов, обещая вернуть вложения от недобросовестных брокеров.

Список легальных брокеров в Казахстане можно увидеть на сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.