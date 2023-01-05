"Вернем ваши деньги от брокера-мошенника": стоит ли верить подобной рекламе

Деньги. Иллюстративное фото: Nikom Thojan/Getty Images

Помимо финансовых пирамид, казахстанцы могут стать жертвами лже-брокеров и потерять немалые суммы денег. Однако в сети можно встретить предложения, в которых частные компании якобы помогают вернуть деньги. О том, насколько действенными являются эти способы, читайте в материале NUR.KZ.

Популярность инвестирования и трейдинга позволяет злоумышленникам создавать различные схемы обмана, с помощью которых они лишают граждан их вложений.

При этом начальная сумма для новичка-инвестора может показаться небольшой – иногда всего 50 долларов США. Но как только у жертвы появляется больший интерес, ее подвигают к увеличению денежных вложений.

Теперь все чаще распространяется новая схема обмана – бывшим жертвам лже-брокеров предлагают якобы юридическую помощь в возврате денег. В похожую ситуацию попал наш читатель Ержан (имя изменено).

Как прошел первый обман

Ержан стал активно интересоваться трейдингом в 2022 году и решил попробовать торговлю ценными бумагами. При этом он нашел рекламу в интернете, в которой использовались имена известных казахстанских лиц.

После заполнения онлайн-анкеты с ним связались представители компании и назначили куратора, который начал вводить жертву в курс торговых операций.

Розничный инвестор. Иллюстративное фото: pexels.com/MayoFi

"В начале на 70 000 тенге первого денежного взноса мне показали, как зарабатываются деньги на торговле валютой. А затем они предложили более выгодную торговлю нефтью марки Brent. В результате "раскрутили" меня на 635 000 тенге и начали даже навязывать кредит.

Это и вызвало у меня подозрение.

Тем более торговые операции проводились по нашему времени, тогда как торговые биржи США в это время закрыты из-за разницы во времени", – сообщает Ержан.

Результат в итоге был как и в большинстве подобных случаев – при попытке вывести деньги ему заявили, что необходимо сначала заплатить 20% за брокерские услуги. То есть читатель понял, что вывести деньги уже не получится.

Вторая уловка мошенников

Желая найти решение в сложившейся ситуации, Ержан обратился к фирме по возврату долгов. Похожие объявления о помощи с лже-брокерами часто можно встретить на различных онлайн-площадках.

"Они обещали помочь и через некоторое время якобы нашли мне счет на 6 300 долларов США где-то в Гранаде. И чтобы вернуть оттуда деньги, попросили 11% от всей суммы в качестве оплаты услуг.

Я им предложил взять все, что будет свыше вложенных мной 630 000 тенге из данной суммы в качестве оплаты. То есть они могли за свою "работу" получить около 5 000 долларов.

Но, конечно же, они отказались и настаивали на оплате", – сообщает Ержан.

Консультация брокера. Иллюстративное фото: pexels.com/RODNAE_productions

Осознав, что и это очередной обман, читатель отказался от дальнейшего диалога с фирмой. В противном случае он мог снова стать жертвой мошенников и потерять еще больше денег.

Учитывая подобные уловки, казахстанцам следует помнить о том, что доверять следует только проверенным брокерам:

если они иностранные, то тем, что популярны среди реальных инвесторов, при этом давно и активно используются знакомыми вам лицами, а также имеют официальные лицензии;

если казахстанские – имеют соответствующую лицензию от финансового регулятора, их список можно увидеть здесь.

Также важно отметить, что официальные брокеры никогда не будут принимать деньги через денежные переводы, а только через легальный платеж с подписанием настоящего договора и выдачей чека о приеме средств.

Следует помнить, что инвестирование всегда имеет свои риски, а доходность не может быть гарантирована.

Также напомним, что в Казахстане планируют ввести финансовую ответственность брокеров за некачественные инвестиционные советы, которые привели к убыткам граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2004098-vernem-vashi-dengi-ot-brokera-moshennika-stoit-li-verit-podobnoy-reklame/