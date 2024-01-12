Курсы криптовалют к доллару на 12 января 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 12 января 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $508.08. Сегодня актив торгуется на уровне $46,922.83813704*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00099 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 12 января 2024 года составляет $0.10619404*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $23.74. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,620.63102942*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0078. На данный момент актив торгуется на уровне $0.48159787*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0003. Курс TUSD 12 января 2024 года составляет $0.9965133*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.23. Актив торгуется на уровне $72.19111521*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.53. Актуальная стоимость криптовалюты – $29.76199877*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0049. Криптовалюта сегодня стоит $0.60424851*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00045. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08505194*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.