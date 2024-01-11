Курсы криптовалют к доллару на 11 января 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 11 января 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $378.36. Сегодня актив торгуется на уровне $45,915.87945232*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00208 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 11 января 2024 года составляет $0.10434184*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $252.02. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,468.77689006*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0387. На данный момент актив торгуется на уровне $0.44706565*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0004. Курс TUSD 11 января 2024 года составляет $0.99581939*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $3.81. Актив торгуется на уровне $68.34876162*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $7.35. Актуальная стоимость криптовалюты – $24.71477032*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0333. Криптовалюта сегодня стоит $0.5801028*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00413. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08060444*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.