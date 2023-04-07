По объемам добычи криптовалюты Казахстан опустился со второго на девятое место

Криптовалюта. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Ранее Казахстан был одним из мировых лидеров по добыче криптовалюты, однако сейчас страна сильно просела по объему мощностей для майнинга. С чем это связано, узнали журналисты газеты "Комерсантъ".

В 2021 году Казахстан занимал второе место в мире по майнингу. В стране добывалось 18% всей мировой криптовалюты. Все благодаря дешевой электроэнергии и лояльной налоговой системе. Свою роль в популяризации добычи "крипты" сыграл ее запрет в Китае.

Впрочем, такая ситуация долго не продолжилась, и вскоре объемы майнинга в Казахстане упали до 13,2%, и страна опустилась на третье место, уступив свою позицию Китаю, который нарастил добычу с 0 до 21,1%.

Но по итогам января-марта текущего года Казахстан уступил еще несколько позиций и теперь находится на девятом месте в мире по объемам мощностей, задействованных в майнинге – 100 мегаватт (мВт).

На втором месте оказалась Россия, у которой этот показатель равен 1 гигаватту (гВт), а на первом находится США с 3-4 гВт мощностей.

Почему Казахстан "просел" по мощностям

По мнению экспертов BitRiver, резкое ухудшение позиций Казахстана связано с ограничением в прошлом году майнинговой деятельности в стране.

Напомним, в 2022 году Казахстан изменил налоговые ставки для майнеров, а также ввел выдачу лицензий на добычу криптовалюты. Свою роль сыграл и дефицит электроэнергии в стране, а также введенные меры по защите национальной энергосистемы от нерегулируемого майнинга.

Все это, в том числе сложная ситуация c курсом криптовалют, создало менее выгодные условия для создания майнинговых ферм и добычи "крипты" в стране. Другими словами, многие криптодобытчики просто перестали заниматься майнингом именно в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2015867-po-obemam-dobychi-kriptovalyuty-kazahstan-opustilsya-so-vtorogo-na-devyatoe-mesto/