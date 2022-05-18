Казахстан опустился на третье место по добыче криптовалюты

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Еще недавно Казахстан занимал второе место по добыче криптовалюты в мире, однако он не смог удержать эту позицию и уступил ее Китаю. Что сейчас происходит в казахстанском криптовалютном секторе, узнали журналисты NUR.KZ.

Низкая стоимость электроэнергии и лояльная налоговая система создавали комфортные условия для открытий майнинговых ферм в Казахстане. Но настоящий криптовалютный “бум” произошел после запрета майнинга в Китае. В 2021 году у нас в стране добывалось более 18% всей мировой криптовалюты.

Однако такое положение дел не продлилось долго. Как передают аналитики Казахстанской ассоциации блокчейн-технологий, центр добычи криптовалюты из Казахстана снова смещается в сторону Китая.

Согласно последнему обновлению Кембриджского индекса потребления электроэнергии биткойнами (CBECI), китайскому правительству не удалось полностью прекратить операции с криптовалютами в рамках своего прошлогоднего запрета.

Если после запрета доля Китая в добыче биткоина упала до 0%, то январь 2022 года показал стремительный рост - 21,1% криптовалюты снова добывается там. Доля Казахстана тем временем сократилась - с 18% в августе 2021 года до 13,2% в январе 2022 года.

В чем могут быть причины

Несмотря на то, что значительная часть криптовалюты добывается в Казахстане, почти вся она тратится за рубежом. Такая ситуация не выгодна государству, так как не несет в себе экономической выгоды.

Чтобы не превратить страну в криптовалютный “сырьевой придаток”, а получать адекватную прибыль с добычи, государство ввело новые тарифы на электроэнергию для майнеров, а также изменило налоговые ставки.

Эти изменения, а также попытка пресечь работу "серых" майнинг-ферм могли повлиять на решение майнеров уйти из Казахстана. Тем не менее, нельзя сказать, что это большой удар по криптовалютному сектору Казахстана. 13,2% - по прежнему большая доля.

Для сравнения, Казахстан майнит больше цифровой валюты, чем Канада и Россия вместе взятые. А ведь они также считаются крупными игроками в криптовалютном бизнесе. На них приходится 6,5% и 4,7% мировой добычи крипты соответственно. Еще 9% мирового хешрейта BTC приходится на неопределенные места.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1969808-kazahstan-opustilsya-na-trete-mesto-po-dobyche-kriptovalyuty/