Дефицит электроэнергии возник в Казахстане из-за майнеров: в регионах ввели ограничения

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Из-за дефицита электроэнергии в Казахстане в нескольких регионах страны ввели ограничения на поставку электроэнергии для потребителей, передает корреспондент NUR.KZ.

Ограничения уже начали действовать в Шымкенте - жители третьего мегаполиса жалуются на регулярное отключение электроэнергии, пишет Otyrar.kz. Как рассказали горожане журналистам, в некоторых домах электричество отключали сначала на полчаса, теперь же регулярно люди сидят без света по 5 часов. Такая ситуация наблюдается в нескольких районах города.

В акимате заявили, что из-за нехватки газа потребление электроэнергии в городе выросло до максимума.

"На сегодняшний день из-за нехватки газа потребление электроэнергии в городе выросло до максимума. В связи с этим АО "КЕГОК" регулирует нагрузку напряжения на шинах ВЛ-220 кВ с временным отключением линий 110 кВ (частично). Это способствует безаварийной работе магистральных линий 500 и 220 кВ", - разъяснили в ведомстве.

С систематическим отключением электроэнергии столкнулись и жители нескольких населенных пунктов в Восточно-Казахстанской области.

Как пишет Noks.kz, 9 ноября жителя села Глубокое, расположенного в 23 километрах от Усть-Каменогорска, пожаловались на регулярное отключение электроэнергии. С такими же жалобами к журналистам обратились жители нескольких сел района Алтай.

"Подача приостановлена на неопределенное время в связи с ограничениями, которые компания KEGOC вводит из-за образовавшегося в Казахстане дефицита электроэнергии", - прокомментировали ситуацию изданию в диспетчерской службе Глубоковской подстанции.

Позже ТОО "Шыгысэнерготрейд", занимающееся электроснабжением Восточно-Казахстанской области, опубликовало уведомление на своем официальном сайте.

"С 8 ноября 2021 года национальный оператор АО "КEGOC" ограничивает подачу электроэнергии в часы пик в адрес ТОО "Шыгысэнерготрейд" (с 07:00 до 11:00; с 17:00 до 23:00). АО "KEGOC" заявляет о необходимости сокращения потребления электроэнергии до 130 МВт", - говорится в заявлении.

Ограничения на подачу электроэнергии ввели и в Кызылординской области еще с 3 ноября, пишет Tengrinews.kz. Ежедневно несколько населенные пунктов отключают от электроэнергии на 3 часа - с 17:30 до 20:30.

"Основная причина ограничений - нехватка электроэнергии по всей стране. Дело в том, что на Мойнакской ГЭС возникли неполадки. Хочу сказать, что это временно. Сейчас в среднем по южным регионам не хватает около 200 мегаватт", - цитирует издание главу АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания" Мухиджана Каримбаева.

Отметим, что АО "KEGOC", оператор магистральных электрических сетей Казахстана, еще 4 ноября опубликовало на официальном сайте заявление. В компании завили, что в стране сложилась непростая обстановка, связанная с балансом электроэнергии и мощности. Связано это с высокими темпами роста потребления электроэнергии.

По данным оператора, за прошедшие 10 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года рост потребления электроэнергии составил 11,6 % по южной зоне, 5,7 % - по северной зоне и 7,5% - по западной зоне.

"В часы максимальных нагрузок потребление мощности превышает прошлогодние значения более чем на 1500 МВт. Данный аномальный рост потребления связан в первую очередь с увеличением доли потребителей, осуществляющих цифровой майнинг", - считают в компании.

Кроме того, в KEGOC отметили, что значительная часть энергоустановок на электростанциях находится на аварийном и внеплановом ремонтах.

"В результате, сверхнормативный рост потребления и высокая аварийность на электростанциях страны в холодный период приводят к значительным отклонениям от среднестатистических плановых показателей потребления электроэнергии, что в свою очередь ведет к риску возникновения крупной системной аварии с нарушением устойчивости ЕЭС Казахстана.

АО "KEGOC" как системный оператор в целях обеспечения надежной работы ЕЭС Республики Казахстан при наличии сверхпланового потребления будут приниматься меры к отдельным категориям потребителей по соблюдению режима потребления электроэнергии согласно плановым значениям", - говорится в сообщении компании.

Напомним, ранее вице-министр энергетики Мурат Журебеков заявил о планах по борьбе с "серыми" майнерами. Как объяснил замглавы Минэнерго, майнеры потребляют очень много электроэнергии, что влияет на энергобезопасность всей страны.

"Мы не можем просто так наблюдать, как "серые" майнеры потребляют данную электроэнергию и таким образом способствуют возникновению дефицита в нашей стране", - заявил вице-министр.

Предполагается, что в дальнейшем будет введен в действие приказа об ограничении подачи электроэнергии майнинговым фермам. При этом Журебеков заверил, что дефицита электроэнергии этой зимой не будет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941406-defitsit-elektroenergii-voznik-v-kazahstane-iz-za-maynerov-v-regionah-vvodyat-ogranicheniya/