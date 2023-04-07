Курсы криптовалют к доллару на 7 апреля 2023 года

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 7 апреля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $89.74. Сегодня актив торгуется на уровне $27,980.2899005*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00018 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 7 апреля 2023 года составляет $0.06616323*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $22.03. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,873.19492284*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0091. На данный момент актив торгуется на уровне $0.60011829*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0003. Курс TUSD 7 апреля 2023 года составляет $0.99965886*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $1.72. Актив торгуется на уровне $91.0433264*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.30. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.68419842*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0006. Криптовалюта сегодня стоит $0.50190616*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00741. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08824116*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2015839-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-7-aprelya-2023-goda/