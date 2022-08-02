Для майнеров в Казахстане установили новые налоговые ставки

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В правительстве неоднократно поднимался вопрос о повышении налогов для майнинг-ферм. Теперь этот вопрос решен – с 1 января 2023 года казахстанские майнеры будут платить за электроэнергию по новым дифференцированным ставкам. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов при Министерстве финансов РК.

В то время, когда для рядовых граждан отменяют дифференцированные ставки за электроэнергию, для владельцев майнинговых ферм их вводят. 11 июля 2022 года были подписаны поправки в Налоговый кодекс РК, предусматривающие повышение ставки платы за цифровой майнинг.

Ранее налоговая ставка для майнинг-ферм была равна 1 тенге за 1 киловатт-час. Именно с такой ставкой казахстанские майнеры только за первый квартал 2022 года выплатили в бюджет страны более 650 млн тенге.

Как изменятся налоговые ставки

После внесения поправок в Налоговый кодекс размер ставки платы за цифровой майнинг будет зависеть от стоимости 1 киловатт-часа электроэнергии. При использовании дешевой электроэнергии будет применяться высокая ставка платы, верхняя шкала которой достигает 25 тенге.

В случае использования дорогой электроэнергии, стоимостью за 1 киловатт-час от 24 тенге и выше, будет применяться минимальная ставка платы в размере 1 тенге.

Кроме того, при использовании возобновляемых источников электрической энергии, произведенной на собственных электростанциях, ставка платы составляет 1 тенге за 1 киловатт-час потребленной электрической энергии.

При использовании собственной электрической энергии плата исчисляется по ставке 10 тенге за 1 киловатт-час.

Стоит также отметить, что при отсутствии контрольных приборов учета объема потребления электрической энергии или нахождении их в неисправном состоянии плата исчисляется по ставке 25 тенге за 1 киловатт-час.

В данном случае объем потребленной электрической энергии рассчитывается из расчета круглосуточного потребления максимальной мощности электрической энергии.

Если же у владельца майнинг-фермы есть несколько оснований для расчета налоговой ставки по разным тарифам, то платить придется по самому высокому из всех.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/1981386-dlya-maynerov-v-kazahstane-ustanovili-novye-nalogovye-stavki/