Как будет взиматься платеж за цифровой майнинг в Казахстане

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С начала текущего года майнеры будут вносить дополнительные платежи в размере 1 тенге за каждый киловатт-час электроэнергии, использованной на добычу криптовалюты. Когда и как их оплачивать, читайте в материале NUR.KZ.

Как напомнили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, с 1 января 2022 года в Казахстане введена плата за цифровой майнинг.

С кого, за что и в каком размере взимается новый платеж

Порядок платежа за цифровой майнинг регулируется пятью новыми статьями 11 параграфа 69 главы Налогового кодекса РК. Согласно этим нововведениям, плата вводится для лиц, осуществляющих цифровой майнинг.

Платеж взимается за фактический объем электрической энергии, потребленной при осуществлении майнинговой деятельности.

Ставка платы определяется в размере 1 тенге за 1 киловатт-час электрической энергии (количество кВт/час x 1 тенге).

Сумма зависит от фактического объема электроэнергии, потребленной во время цифрового майнинга, и установленной ставки платы.

Оплачивается начисленная сумма в республиканский бюджет на код бюджетной классификации (КБК) 105 317.

В какие сроки майнерам необходимо внести плату

Налоговым периодом для исчисления платы является квартал. Плательщики должны внести плату не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Таким образом, за первый квартал 2022 года плату нужно внести не позднее 20 апреля 2022 года.

Платеж осуществляется по месту осуществления деятельности цифрового майнинга (по месту размещения оборудования для цифрового майнинга).

Налоговая отчетность по плате за цифровой майнинг не предусмотрена.

Напоминаем, что стоимость биткоина - самой популярной криптовалюты, значительно снизилась по сравнению с ноябрем 2021 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1953268-kak-budet-vzimatsya-platezh-za-tsifrovoy-mayning-v-kazahstane/