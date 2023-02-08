Курсы криптовалют к доллару на 8 февраля 2023

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 8 февраля 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $380.90. Сегодня актив торгуется на уровне $23,060.82126161*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0021 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 8 февраля 2023 составляет $0.0650053*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $47.47. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,654.13294853*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0759. На данный момент актив торгуется на уровне $0.77588161*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.94. Актив торгуется на уровне $99.76044087*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.72. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.69806126*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0082. Криптовалюта сегодня стоит $0.39800191*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00174. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09145719*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2008506-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-8-fevralya-2023/