Почти на 100 млрд тенге мошенники обманули казахстанцев в 2022 году

Мошенник. Иллюстративное фото: Love portrait and love the world/Getty Images

Мошенники постоянно находят новые способы обманным путем заполучить деньги своих жертв. Стоит отметить, что им это часто удается. Какой ущерб они нанесли казахстанцам в 2022 году, рассказали аналитики Finprom.

С января по октябрь текущего года в Казахстане зарегистрировали 37,3 тыс. уголовных правонарушений по статье «Мошенничество». Это на 7,1% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в 2021 году было зарегистрировано 34,8 тыс. дел, тогда годовой рост составил 28,7%.

Количество дел по статье "мошенничество" растет. Инфографика: finprom.kz

Однако, несмотря на такое количество уголовных дел, мошенников не становится меньше, и они постоянно разрабатывают новые методы обмана.

Так, например, во время проведения IPO компании “КазМунайГаз” злоумышленники даже создавали специальные приложения для "получения дохода", которые легко можно было скачать в интернет-магазине.

Также они активно использовали тему компенсации по депозитам – мошенники рассылали фейковые сообщения и предлагали “пройти регистрацию”, чтобы получить 10% от суммы вклада.

Важно: никакой регистрации проходить не нужно! О том, что необходимо сделать, чтобы получить компенсацию от государства, мы подробно рассказывали здесь.

Эти случаи наглядно показывают, что мошенники внимательно следят за новостной повесткой и оперативно реагируют на тренды. Причем очень часто они используют для своих преступных дел именно Интернет.

Это подтверждается и статистикой. Как отмечают аналитики, почти половина всех подобных правонарушений (47,4%) пришлась именно на интернет-мошенничество. Это порядка 17,7 тыс. дел.

Также было зарегистрировано 244 случая мошенничества с использованием платежных карт, 91 – путем займа денежных средств, 47 – в сфере кредитования и 1 случай мошенничества, связанного с недвижимостью.

Где чаще всего “работали” злоумышленники

В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений по статье «Мошенничество» было зарегистрировано в Алматы – порядка 8,7 тыс. случаев. Это на 20,5% больше, чем годом ранее.

В тройку антилидеров также вошли Астана, где было зарегистрировано 5,7 тыс. случаев (рост за год на 10,6%) и Шымкент - 3,5 тыс. случаев (плюс 11,2%).

Меньше всего подобных уголовных правонарушений зарегистрировали в новообразованных регионах – Улытауской, Жетысуской и Абайской областях. Однако, как отмечают аналитики, связано это с тем, что статистику по ним начали вести только с середины текущего года.

Карта уголовных правонарушений. Инфографика: finprom.kz

Сколько денег украли мошенники

Рост числа уголовных правонарушений также повлиял и на общую сумму, которую в итоге потеряли казахстанцы.

Согласно статистике, установленная сумма ущерба, причиненного правонарушениями по статье «Мошенничество», по итогам января-октября текущего года составила 95,8 млрд тенге - это сразу на 88,3% больше, чем было годом ранее (тогда ущерб составил лишь 50,9 млрд тенге).

Чаще всего “попадали под удар” рядовые граждане. Физические лица потеряли в этом году 64 млрд тенге, что на 68,4% больше, чем годом ранее (38 млрд тенге).

Юридическим лицам мошеннические действия причинили ущерб на 23,2 млрд тенге, против 4,3 млрд тенге годом ранее. Государству, в свою очередь, был нанесен ущерб на сумму 8,6 млрд тенге (8,5 млрд тенге в 2021 году).

Какой ущерб нанесли мошенники. Инфографика: finprom.kz

От встречи с мошенниками не застрахован никто. Очень часто они звонят своим жертвам по телефону и представляются полицейскими или сотрудниками банков. Как правило, они не дают времени на раздумье и сразу начинают запугивать и оказывать давление. В этом случае важно сохранять хладнокровие и не паниковать.

Ранее мы подробно рассказывали о том, как правильно себя вести в таких ситуациях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2002272-pochti-na-100-mlrd-tenge-moshenniki-obmanuli-kazahstantsev-v-2022-godu/