Почти в два раза больше казахстанцев стали инвестировать в 2022 году

Розничный инвестор. Иллюстративное фото: pexels.com/MayoFi

Несмотря на сложный для финансовых рынков и экономики период, все больше казахстанцев интересуются ценными бумагами. О том, насколько выросло число инвесторов и какие активы доступны для инвестиций в Казахстане, читайте в материале NUR.KZ.

Инвестирование – это способ сберечь и приумножить свои деньги, которым все чаще пользуется трудоспособная часть населения страны.

Как сообщает Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, капитализация фондового рынка (общая стоимость активов) на 1 сентября 2022 года составила 38 трлн тенге.

С начала года она снизилась на 14%, но за август отмечен рост на 2% или 0,8 трлн тенге. При этом за текущий год существенно возросло количество частных инвесторов.

Сколько казахстанцев инвестируют в ценные бумаги

С начала года на рынке ценных бумаг было открыто 186,9 тысяч субсчетов – это счета, которые нужны инвесторам для торговли ценными бумагами. Их прирост составил 84,9% за январь-август.

Всего за август было открыто 21 208 субсчетов (рост на 5,5% за месяц), а их общее количество достигло 407 117 единиц.

При этом сумма активов на счетах брокеров, дилеров и управляющих инвестиционным портфелем на 1 сентября составила 513,2 млрд тенге. Это на 1,6% больше, чем в начале года, и на 1,1% меньше показателей за июль.

Консультация брокера. Иллюстративное фото: pexels.com/RODNAE_productions

Сколько акций доступны казахстанцам

Акции – это ценные бумаги, которые дают право владения долей эмитента (компании, которая их выпустила). При этом за владение акциями можно получать дивиденды.

Капитализация этого рынка составила 22,7 трлн тенге, увеличившись на 3,9% или 0,9 трлн тенге за месяц. В результате роста цен на акции в августе 2022 года индекс KASE увеличился на 6,7% или до 3 150,5 пункта.

Выросла и активность инвесторов – объем торгов акциями в августе составил 7,8 млрд тенге, что на 12,6% или 0,9 млрд тенге больше июльских показателей.

Однако с начала года капитализация рынка акций уменьшилась на 21,2% или 6,1 трлн тенге.

Всего казахстанцам на бирже KASE доступно 120 акций 105 эмитентов, из которых 46 выпусков допущены к обращению в секторе KASE Global (торгуются на иностранных рынках).

Долговые бумаги на KASE

Облигации – это ценные бумаги, представляющие собой кредит, который выдает инвестор эмитенту. Они бывают корпоративными (эмитент – частная компания) или государственными.

Подсчет вознаграждения. Иллюстративное фото: pexels.com/Karolina Grabowska

Рынок корпоративных облигаций в августе 2022 года составил 15,3 трлн тенге, сократившись на 0,7% или 115,1 млрд тенге за месяц.

На 1 сентября 2022 года в торговых списках KASE находились 333 выпуска корпоративных облигаций 84 эмитентов.

Что касается государственных облигаций, то в августе их объем вырос на 2,6% или 495,2 млрд тенге и составил 19,4 трлн тенге.

Напомним, что облигации могут стать инструментом пассивного дохода.

Паевые инвестиционные фонды

На 1 сентября 2022 года на этом рынке действовали 44 паевых инвестиционных фонда, из которых:

один открытый (ПИФ) – паи могут выкупаться фондом (выплачивают стоимость пая инвестору) в любой рабочий день по требованию инвестора. То есть деньги можно вернуть по собственному желанию;

22 интервальных (ИПИФ) – выкупает свои паи периодически с заранее определенными интервалами. Как правило, или две недели в квартал, или две недели один-два раза в год;

21 закрытый (ЗПИФ) – у управляющей компании нет обязательства выкупать инвестиционные паи по требованию инвестора до истечения срока действия договора доверительного управления.

Активы под управлением на рынке ПИФов на 1 сентября 2022 года составили 481,0 млрд тенге.

При этом 90,4% или 434,6 млрд тенге от совокупных активов приходилось на портфель ценных бумаг, который на 97,1% состоит из ценных бумаг, выраженных в иностранной валюте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1992753-pochti-v-dva-raza-bolshe-kazahstantsev-stali-investirovat-v-2022-godu/