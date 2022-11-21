"Вложила всего 50 долларов": как казахстанка оказалась в долгах

Монеты. Иллюстративное фото: freepik.com/jcomp

Существует множество различных способов заработка денег. Но некоторые из активно рекламируемых могут привести к мошенникам. О том, как они завлекают жертв, обещая высокие доходы, читайте в материале NUR.KZ.

Из-за роста популярности инвестирования все больше мошенников стараются вовлечь казахстанцев в свои финансовые схемы. Обычно они обещают высокий доход и даже могут притворяться официальной организацией.

А для участия жертве вовсе предлагают внести небольшие суммы денег, которые вроде бы и не жалко потерять. Но потом ее потери только растут.

Подобную историю рассказала казахстанка Баян (имя изменено).

Всего 50 долларов – как все начиналось

По словам Баян, рекламу о выгодных инвестициях она встретила в социальной сети Facebook и решила связаться с компанией. В ней сообщали о том, что можно вложить деньги и заработать на этом, используя специальную торговую платформу для трейдинга.

При этом консультанты вели себя профессионально и постоянно перезванивали, уговаривая и убеждая ее в своей надежности.

А для пробного шага предложили внести всего 50 долларов США – за эти деньги якобы предоставят личного консультанта (финансового аналитика) и постоянную поддержку. Их выгода как бы проста – проценты с дохода Баян.

Другими словами, они вроде бы действовали как обычные брокеры. Но при этом следует помнить, что такие организации обязаны иметь лицензию от Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК.

Также существует специальный список лицензированных брокеров, где можно их проверить.

Сделка. Иллюстративное фото: freepik.com

Тревожные знаки

По словам Баян, личный консультант всегда поддерживал связь через социальные сети и даже видеозвонки. Он также активно подсказывал что делать, и через неделю ее доход уже составил 100 долларов США.

Но позже консультант начал убеждать ее, что эта сумма слишком маленькая. И чтобы заработать больше, нужно вложить еще немного денег.

При этом прием средств для инвестиций был осуществлен на электронный кошелек – это первый тревожный сигнал, который нельзя игнорировать.

Следует помнить, что официальные организации должны принимать деньги инвестора только через кассу или счет оплаты, предоставляя подтверждающий чек.

Долги начали расти

После уговоров консультанта Баян стала вносить еще больше средств. При этом результаты торгов на "платформе" якобы показывали хороший рост доходности.

А чтобы еще и защитить себя, консультант предложил жертве подписать договор о страховании, который обойдется уже в 10 тыс. долларов США.

Деньги. Иллюстративное фото: Nikom Thojan/Getty Images

Такой суммы у Баян не оказалось, поэтому он предложил внести хотя бы половину. Жертва, поверив уговорам, оформила заем и отправила деньги уже на личный счет "представителя компании".

На это также следует обратить внимание: оплата услуг через денежные переводы также не защищает ваши интересы. При этом вернуть эти деньги будет почти невозможно.

Также важно помнить об одном из главных правил инвестирования: вкладывать нужно только те средства, которые считаются свободными. То есть не следует использовать для этого заемные деньги, так как риск потери вложений всегда будет присутствовать.

Деньги ушли навсегда

После оформления "договора" консультанты стали еще активнее вовлекать Баян в процесс. Даже создавались ситуации, в которых якобы из-за ее ошибки в торговой платформе был получен убыток.

И чтобы исправить ошибку и вернуть деньги, требовалось внести еще несколько тысяч долларов.

А когда у жертвы уже не было средств вкладываться в "инвестиции" и она хотела вывести хоть что-то, злоумышленники стали придумывать различные отговорки. Затем они вовсе перестали выходить на связь.

Подобные случаи мошенничества все чаще встречаются в социальных сетях и в Интернете.

Поэтому казахстанцам следует помнить о правилах безопасности, проверять брокеров на предмет наличия лицензии и стараться не вкладывать деньги в сложные финансовые инструменты без наличия нужной подготовки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1998137-vlozhila-vsego-50-dollarov-kak-kazahstanka-okazalas-v-dolgah/