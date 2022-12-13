Казахстанцы смогут вернуть деньги за некачественный инвестиционный совет

Консультация брокера. Иллюстративное фото: pexels.com/RODNAE_productions

Инвестирование подразумевает возможность приумножить свои деньги. Но при этом возникают и равноценные риски, которые могут привести к убыткам. Поэтому теперь за инвестиционные советы и рекомендации брокеры будут нести ответственность. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Инвестирование стало привлекать большое количество казахстанцев за последний год.

Так, согласно данным Центрального депозитария ценных бумаг, с начала 2022 года количество брокерских счетов в системе номинального держания выросло более чем в четыре раза – 899 тыс. счетов 1 декабря против 220 тыс. в январе.

Однако, учитывая наличие рисков в инвестировании, в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка РК (финансовый регулятор) приняли постановление "Об утверждении Правил предоставления инвестиционной рекомендации индивидуальному инвестору".

Как будут защищать деньги инвесторов

Согласно принятому финрегулятором документу, теперь оказывать услуги в виде консультаций по инвестициям путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций смогут только брокеры и управляющие инвестиционным портфелем (УИП), которые обладают официальной лицензией.

То есть только лицензированные специалисты смогут давать инвестиционные советы казахстанцам.

Договор. Иллюстративное фото: BernardaSV/Getty Images

А чтобы обеспечить качество этих услуг, предоставлять рекомендации смогут только те работники брокера или УИП, у которых есть нужная квалификация. Так, они должны будут иметь высшее образование и соответствующий профессиональный опыт.

При этом за некачественные услуги, которые приведут к убыткам казахстанцев, будет предусмотрена ответственность.

Ответственность за советы

Неправильная или некачественная инвестиционная рекомендация может привести к тому, что инвестор потеряет часть денег или вовсе все сбережения. Поэтому принятый документ также охватывает подобные моменты.

"В случае возникновения ущерба в результате недобросовестного инвестиционного консультирования, инвесторы смогут в судебном порядке потребовать возмещения ущерба", – указывается в сообщении финансового регулятора.

Также перед какой-либо рекомендацией инвестиционный консультант должен будет определить риск-профиль инвестора.

Под оценкой профиля подразумевается информация о доходности инвестиции, на которую рассчитывает инвестор, горизонт инвестирования и допустимый риск убытков.

Напомним, что ранее сообщалось о введении статуса квалифицированного инвестора в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2001183-kazahstantsy-smogut-vernut-dengi-za-nekachestvennyy-investitsionnyy-sovet/