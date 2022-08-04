Крах биткоина откладывается, а крипторынок оживает, считают аналитики

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

2022 год сильно подкосил рынок криптовалюты. Удар оказался таким мощным, что некоторыми экспертами даже высказывалось мнение о скором крахе цифровой валюты. Однако последние экономические события показывают, что они ошиблись. О том, что происходит на крипторынке, узнали журналисты NUR.KZ.

За первый месяц лета рынок криптовалюты накрыла зима – биткоин (BTC) резко начал терять свою ценность. 13 июня 2022 года BTC подешевел на 15,66% – с 27 тысячи долларов до 21,4 тысячи долларов. Подобная картина наблюдалась и у других криптовалют – некоторые потеряли до 50% своей стоимости.

Но на этом все не закончилось – шторм, накрывший крипторынок, продолжился, и стоимость биткоина упала до 18,1 тысячи долларов. На этом фоне неоднократно возникали предположения о скором крахе самой популярной цифровой валюты.

Однако вместо «долгожданного» краха биткоин внезапно начал расти в цене. Как отмечают аналитики Казахстанской ассоциации блокчейн-технологий, в период с 25 по 31 июля цена BTC продемонстрировала положительную тенденцию. Все это происходило на фоне ряда очень важных новостей из США.

Ключевым событием стало повышение базовой ставки ФРС США на 75 базисных пунктов с 1,75% до 2,5%. Рынки, в том числе и криптовалютный, отреагировали на эту новость позитивно, так как такое повышение было заложено в цены. Так, например, фондовые индексы S&P 500 (SPX) и Nasdaq 100 (NDX) начали рост и прибавили к концу рабочей недели около 4,25% и 4,9% соответственно.

Тем временем биткоин, на который давил «медвежий рынок», начал оживать. За прошедшую неделю он успел вернуть часть потерянной стоимости и даже кратковременно достигнуть стоимости в 24 тысячи долларов. На 4 августа его цена установилась в пределах 23 231 долларов.

Рост затронул и другие криптовалюты, например, Ethereum (ETH) за 3-4 августа подорожал на 75,03 доллара и сейчас его цена установилась в районе 1 648 долларов.

Однако майнеры массово начали переходить с него на добычу других монет, в первую очередь на Ethereum Classic (ETC), который 3 августа подорожал на 3,48 доллара, а еще день спустя стал стоить в районе 37 долларов.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Однако не все так гладко. Как отмечают эксперты, не обошлось и без FUD (Fear, Uncertainty, Doubt — страх, неуверенность, сомнение).

Дело в том, что в СМИ появилась новость о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследует действия Coinbase по подозрению в предоставлении доступа к торговле криптовалютами, которые могут классифицироваться в качестве ценных бумаг.

Ранее подобная новость вышла и по поводу криптовалютной биржи Binance, однако в SEC оперативно опровергли данную информацию. В итоге глава Binance Чанпэн Чжао подал в суд на авторов этой непроверенной информации.

В целом же, крипторынок в данный момент отмечается высокой волатильностью, что может принести как высокую прибыль, так и большие финансовые потери. Что касается курсов криптовалют, то аналитики больше не пророчат падение биткоина ниже 18 тысяч долларов, наоборот, они расчитывают на стоимость BTC в районе 22-26 тысяч долларов.

Как видно по текущему курсу – пока прогнозы сбываются.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1981691-krah-bitkoina-otkladyvaetsya-a-kriptorynok-ozhivaet-schitayut-analitiki/