Курсы криптовалют к доллару на 4 августа 2022

Көрнекі фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 4 августа 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $242.56. Сегодня актив торгуется на уровне $23,230.79057126*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00017 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 4 августа 2022 составляет $0.06853695*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $31.93. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,647.80044029*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.04. На данный момент актив торгуется на уровне $0.98478266*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 4 августа 2022 составляет $0.99980581*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.30. Актив торгуется на уровне $58.81484749*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.06. Актуальная стоимость криптовалюты – $37.08094498*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0035. Криптовалюта сегодня стоит $0.37177094*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00055. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06735487*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1981689-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-4-avgusta-2022/