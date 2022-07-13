Аналитики с Уолл-стрит предсказали скорый крах биткоина

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Аналитики с Уолл-стрит предсказывают скорый крах биткоина. По их мнению, в ближайшее время курс главной криптовалюты упадет более чем вдвое и достигнет отметки в 10 тысяч долларов, передает Bloomberg.

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По мнению 60% из 950 инвесторов, принявших участие в опросе MLIV Pulse, курс биткоина, скорее всего, упадет до 10 тысяч долларов. По их мнению, это намного вероятнее, чем укрепление позиций криптовалюты и возвращение к уровню 30 тысяч долларов. Остальные 40% опрошенных более оптимистично настроены по отношению к перспективам развития крипторынка.

Этот прогноз подчеркивает, насколько рынок стал подвержен "медвежьему" тренду. В последние месяцы криптоиндустрия терпит потрясение за потрясением. Проблемы с криптокредитами, крах валют и прочие неприятности подпитывали спекулятивное безумие на рынке. Розничные инвесторы опасались криптовалют больше, чем их институциональные коллеги: почти четверть из них объявили этот класс активов слишком нестабильным и ненадежным.

В целом, мнения о будущем криптовалют полярные. 28% респондентов выразили твердую уверенность в том, что криптовалюты — это будущее финансов. 20% заявили, что цифровые валюты бесполезны.

"Сейчас страх вызывают не только криптовалюты, но и все происходящее в мире", — сказал Джаред Мэдфес, партнер венчурной компании Tribe Capital.

Он отметил, что ожидания дальнейшего падения биткоина отражают "присущий людям страх перед рынком".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1978013-analitiki-s-uoll-strit-predskazali-skoryy-krah-bitkoina/