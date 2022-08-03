Курсы криптовалют к доллару на 3 августа 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 3 августа 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $10.61. Сегодня актив торгуется на уровне $22,938.58854501*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00056 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 3 августа 2022 составляет $0.06838035*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $43.10. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,614.19003285*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0094. На данный момент актив торгуется на уровне $0.9586537*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 3 августа 2022 составляет $0.99980314*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.45. Актив торгуется на уровне $57.88945054*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $3.48. Актуальная стоимость криптовалюты – $36.20899068*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0028. Криптовалюта сегодня стоит $0.37076461*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00062. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06663255*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1981486-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-3-avgusta-2022/